Scuola, quarantene e soglia positivi (diversa per età) per evitare la Dad. Bianchi ai sindacati: «In presenza e in sicurezza» (Di martedì 4 gennaio 2022) Preservare il più possibile le lezioni in presenza, rivedendo il numero di contagi che fa scattare la Dad per tutta la classe. È questa, secondo quanto si apprende, l'ipotesi di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 gennaio 2022) Preservare il più possibile le lezioni in, rivedendo il numero di contagi che fa scattare la Dad per tutta la classe. È questa, secondo quanto si apprende, l'ipotesi di...

Advertising

MicheleSolari70 : La situazione attuale degli ospedali, delle quarantene e della scuola è colpa dei #novax . E politicamente di chi l… - DanicWasTaken : RT @petunianelsole: Le nuove regole per le quarantene a scuola. Slide (in evoluzione). - Mati49346368 : RT @petunianelsole: Le nuove regole per le quarantene a scuola. Slide (in evoluzione). - emanuelmme1 : RT @Umbria24: Scuola, Regioni: «Tamponi rapidi invece dei molecolari e quarantene diverse per età». Ecco quali - Umbria24 : Scuola, Regioni: «Tamponi rapidi invece dei molecolari e quarantene diverse per età». Ecco quali -