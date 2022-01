Nicola Ventola a Back to school: carriera, vita privata e curiosità sull’ex calciatore (Di martedì 4 gennaio 2022) Nicola Ventola è nato il 24 maggio del 1978 nella provincia di Bari. È un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Esordisce a 16 anni nella Serie A e da lì non si è più fermato. Ora lo vedremo nuovamente in tv in una veste tutta nuova, come concorrente nel programma Back to school di Nicola Savino: insieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo dovrà superare nuovamente l’esame di quinta elementare. La carriera calcistica di Nicola Ventola Nicola Ventola esordisce nel Bari a 16 anni in Serie A (1994). Nel 1998 viene acquistato dall’Inter e negli anni viene prestato al Bologna e all’Atlanta. Nel 2004 viene ceduto al Crystal Palace. Con il passare degli anni la sua ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022)è nato il 24 maggio del 1978 nella provincia di Bari. È un exitaliano, di ruolo attaccante. Esordisce a 16 anni nella Serie A e da lì non si è più fermato. Ora lo vedremo nuovamente in tv in una veste tutta nuova, come concorrente nel programmatodiSavino: insieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo dovrà superare nuovamente l’esame di quinta elementare. Lacalcistica diesordisce nel Bari a 16 anni in Serie A (1994). Nel 1998 viene acquistato dall’Inter e negli anni viene prestato al Bologna e all’Atlanta. Nel 2004 viene ceduto al Crystal Palace. Con il passare degli anni la sua ...

Advertising

ComCuccuru : RT @ETuttoMagico: In attesa di vedere questo nuovo programma #backtoschool con i protagonisti Clementino, Ignazio Moser, Vladimir Luxuria,… - accardi_silvia : RT @ETuttoMagico: In attesa di vedere questo nuovo programma #backtoschool con i protagonisti Clementino, Ignazio Moser, Vladimir Luxuria,… - milibrat6 : RT @ETuttoMagico: In attesa di vedere questo nuovo programma #backtoschool con i protagonisti Clementino, Ignazio Moser, Vladimir Luxuria,… - AnnaChi64642517 : RT @ETuttoMagico: In attesa di vedere questo nuovo programma #backtoschool con i protagonisti Clementino, Ignazio Moser, Vladimir Luxuria,… - chechcc : tweet per informare @_SimoTarantino che stasera sul 6 inizia “back to school” con nicola ventola (ci sono anche bec… -