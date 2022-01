Meteo Roma del 04-01-2022 ore 06 | 10

(Di martedì 4 gennaio 2022)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile prevalenza di cieli sereni icone di nubi basse Pianura Padana al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo come giuria densamente su Liguria e pianura padana in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie e nebbie sui medesimi settori al centro prevalenza di cieli sereni un attimo con un ribasso è lungo il medio alto Adriatico dal pomeriggio ancora tempo stabile con un ribasso in arrivo anche sulle coste toscane in insalata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa sulle coste in Toscana sereno o poco nuvoloso sui restanti settori al sud Sole pieno al mattino sulle regioni peninsulari qualche Sicilia occidentale Sardegna al pomeriggio ancora nubi basse tra Sardegna e Sicilia occidentale cieli soleggiati altrove in ...

Advertising

quartomiglio : INVERNO ALLA RISCOSSA: tornano freddo e neve dall’EPIFANIA con una serie di perturbazioni - Roma : ??Mattino coperto con possibili pioviggini, pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso, sera sereno. ??? Temperature at… - quartomiglio : ABBONDA LA NEVE a NORD del TERMINILLO, malgrado le temperature elevate e il caldo [GALLERY] - needmendess : Meteo dell’iPhone di solito dici una marea di cazzate, ma quando dici che la qualità dell’aria a Roma è pessima ti… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Meteo a #Roma: le previsioni di oggi 3 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

...minime stabili sulle regioni peninsulari in deve calo sulle Isole maggiori massime in lieve calo sulle isole in lieve rialzo sul resto d'Italia previsioni del tempo sono a cura del centro...Temperature: valori massimi compresi tra i 9° C di l'Aquila e i 14° C die Firenze. Sud e Sicilia Alta pressione prevalente sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo molto ...Cielo coperto e deboli piogge sono previsti a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 4 gennaio. In tutta la regione le temperature non saranno eccessivamente basse, ma rispetto al weekend di Capodanno com ...Ascolta la versione audio dell'articolo. Milan Roma, c’è da risolvere la situazione settore ospiti, già tutto esaurito, con il nuovo decreto sul pubblico allo stadio. Il nuovo decreto sul pubblico all ...