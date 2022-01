Meteo martedì: stop al super anticiclone. Torna l’inverno con qualche pioggia (Di martedì 4 gennaio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Già in queste ultime ore della settimana il vaso e possente anticiclone insediatosi alla fine dell’anno sta iniziando a perdere smalto in corrispondenza del suo perimetro settentrionale, attaccato dai primi fronti atlantici che iniziano a scendere di latitudine e raggiungo l’Europa centrale. Sull’Italia prevale comunque ancora la sua azione stabilizzante, anche se questo comporta la presenza di nebbie e nubi basse diffuse non solo sulla Pianura Padana, ma anche sul Tirreno, in Sardegna e sull’Adriatico centro-settentrionale. Intanto si scorgono le prime velature in corrispondenza dell’arco alpino, legate ad una perturbazione in transito sull’Europa centrale, in attesa finalmente dello smantellamento definitivo dell’anticiclone mercoledì e al passaggio di una perturbazione ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Già in queste ultime ore della settimana il vaso e possenteinsediatosi alla fine dell’anno sta iniziando a perdere smalto in corrispondenza del suo perimetro settentrionale, attaccato dai primi fronti atlantici che iniziano a scendere di latitudine e raggiungo l’Europa centrale. Sull’Italia prevale comunque ancora la sua azione stabilizzante, anche se questo comporta la presenza di nebbie e nubi basse diffuse non solo sulla Pianura Padana, ma anche sul Tirreno, in Sardegna e sull’Adriatico centro-settentrionale. Intanto si scorgono le prime velature in corrispondenza dell’arco alpino, legate ad una perturbazione in transito sull’Europa centrale, in attesa finalmente dello smantellamento definitivo dell’mercoledì e al passaggio di una perturbazione ...

