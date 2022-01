Mercogliano, furto di alimenti e bevande alcoliche in un supermercato: 50enne denunciato (Di martedì 4 gennaio 2022) furto in un supermercato di Mercogliano: i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 50 anni che aveva rubato alimenti e bevande alcoliche. Un uomo di Avella è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Mercogliano con l’accusa di “furto aggravato”. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta in un Leggi su 2anews (Di martedì 4 gennaio 2022)in undi: i Carabinieri hannoun uomo di 50 anni che aveva rubato. Un uomo di Avella è statodai Carabinieri della Stazione dicon l’accusa di “aggravato”. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta in un

Advertising

CinqueRighe : CRONACA - Carabinieri, Furto aggravato in un supermercato di Mercogliano Denuncia - - MercoglianoNews : Tenta di rubare in un supermercato di Mercogliano: denunciato dai Carabinieri con l’accusa di “furto aggravato” -… - Telespazio1 : Inizio d'anno impegnativo per le Forze dell'Ordine - ptvtelenostra : MERCOGLIANO, FURTO AL SUPERMERCATO: DENUNCIATO 50ENNE - -