LIVE Australia-Russia 0-1, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 6-4, primo set appannaggio del russo! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Altro errore con il dritto e tre palle break per Medvedev in apertura di secondo parziale. 0-30 Si mette a scambiare sulla diagonale di rovescio De Minaur e non è la soluzione ideale. 0-15 Fuori misura il dritto di De Minaur da posizione abbastanza comoda. INIZIO SECONDO SET 10.41 Non è stato implacabile il russo sulle palle break: 2/6 il conto di quelle convertite. Appena sette gratuiti per il moscovita che ha ottenuto l’83% di punti vinti con la prima con il 75% di prime in campo. 50% di punti vinti in risposta da Medvedev: 17 su 34. 6-4 primo SET Medvedev! Sesto ace, il terzo del game: il numero due del mondo è avanti di un set su De Minaur, 40-15 Non impatta bene con il dritto il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Altro errore con il dritto e tre palle break perin apertura di secondo parziale. 0-30 Si mette a scambiare sulla diagonale di rovescio Dee non è la soluzione ideale. 0-15 Fuori misura il dritto di Deda posizione abbastanza comoda. INIZIO SECONDO SET 10.41 Non è stato implacabile il russo sulle palle break: 2/6 il conto di quelle convertite. Appena sette gratuiti per il moscovita che ha ottenuto l’83% di punti vinti con la prima con il 75% di prime in campo. 50% di punti vinti in risposta da: 17 su 34. 6-4SET! Sesto ace, il terzo del game: il numero due del mondo è avanti di un set su De, 40-15 Non impatta bene con il dritto il ...

Advertising

SuperTennisTv : Il 2022 di #SuperTennisTv parte alla grande con gli azzurri di #ATPCup! Appuntamento domani mattina dalle 7:30 li… - zazoomblog : LIVE Australia-Russia 0-1 ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 3-2 l’australiano prova a tornare sotto nel p… - zazoomblog : LIVE Australia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: Safiullin-Duckworth 7-6 (6) 5-4 l’australiano serve per rimanere nel… - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Safiullin ???? vs Duckworth ???? per il primo incontro tra Russia e Australia. La situazion… - zazoomblog : ATP Cup live in tv riscatto Germania. Australia - Russia decisiva - #riscatto #Germania. #Australia -