Le scuse di Gianni Morandi per la gaffe che quasi gli era costata Sanremo

"Questa volta l'ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l'ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto". Si scusa pubblicamente Gianni Morandi per la gaffe che quasi stava per costagli l'esclusione dal Festival di Sanremo. "Sono affranto – ha scritto in un post su Facebook – e dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del Festival , con la mia casa discografica , con i musicisti , con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto. Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna".

