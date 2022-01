Le scuole riapriranno veramente il 10 gennaio? (Di martedì 4 gennaio 2022) Il tema della riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie è di strettissima attualità. Il conto alla rovescia è quasi scaduto e il governo, come confermato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sembra non aver messo in programma un rinvio di qualche settimana. Le Regioni (non tutte, ma molte) proseguono il loro pressing iniziato nella giornata di ieri con la dichiarazione di Vincenzo De Luca. E sulla stessa linea del Presidente campano ci sono anche altri, tra cui il governatore del Veneto Luca Zaia. E nel dibattito entrano anche le future e possibili nuove regole per la Dad (didattica a distanza). Riapertura scuole, il governo conferma le date Il Ministro dell’istruzione ha rassicurato tutti i genitori: la riapertura scuole è imminente (tra il 7 e il 10 gennaio, secondo un calendario già stilato dai ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il tema della riapertura delledopo le vacanze natalizie è di strettissima attualità. Il conto alla rovescia è quasi scaduto e il governo, come confermato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sembra non aver messo in programma un rinvio di qualche settimana. Le Regioni (non tutte, ma molte) proseguono il loro pressing iniziato nella giornata di ieri con la dichiarazione di Vincenzo De Luca. E sulla stessa linea del Presidente campano ci sono anche altri, tra cui il governatore del Veneto Luca Zaia. E nel dibattito entrano anche le future e possibili nuove regole per la Dad (didattica a distanza). Riapertura, il governo conferma le date Il Ministro dell’istruzione ha rassicurato tutti i genitori: la riaperturaè imminente (tra il 7 e il 10, secondo un calendario già stilato dai ...

Advertising

infoitinterno : Covid, Occhiuto ha deciso: 'In Calabria le scuole riapriranno il 10 gennaio' - scarl3twitch : e come noi chissà quanti altri ora che riapriranno le scuole, dovete mettere in conto anche il fatto che in molti p… - domasibarita : @robertoocchiuto ha deciso: in #Calabria le scuole riapriranno il 10 dicembre. ???????? #covid19 - anna_frank2 : Ci sono scuole che riapriranno il 7 gennaio #scuola - BubboEnzo : Sersale, le scuole riapriranno il 10 gennaio - CatanzaroInforma -