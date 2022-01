Le piattaforme che danno una svolta al turismo digitale, Guida Torino | VIAGGIARE INFORMATICI (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia è tutta da scoprire e le piattaforme digitali possono darci una mano per conoscere quei luoghi poco conosciuti, ma che hanno una storia affascinante che deve essere raccontata per poi essere vissuta. Per questo motivo è nato il format di Giornalettismo chiamato VIAGGIARE INFORMATICI che prova a raccontare ai lettori quali sono le applicazioni, i siti o gli spazi digitali che possono dare una mano nella programmazione e nella realizzazione di un itinerario turistico alla scoperta e riscoperta del nostro Paese. Nella precedente puntata abbiamo parlato dell’app Mic per i musei di Roma. Oggi facciamo un salto in quella che fu una capitale d’Italia. E per farlo parliamo della piattaforma digitale Guida Torino. LEGGI ANCHE > Le piattaforme che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia è tutta da scoprire e ledigitali possono darci una mano per conoscere quei luoghi poco conosciuti, ma che hanno una storia affascinante che deve essere raccontata per poi essere vissuta. Per questo motivo è nato il format di Giornalettismo chiamatoche prova a raccontare ai lettori quali sono le applicazioni, i siti o gli spazi digitali che possono dare una mano nella programmazione e nella realizzazione di un itinerario turistico alla scoperta e riscoperta del nostro Paese. Nella precedente puntata abbiamo parlato dell’app Mic per i musei di Roma. Oggi facciamo un salto in quella che fu una capitale d’Italia. E per farlo parliamo della piattaforma. LEGGI ANCHE > Leche ...

