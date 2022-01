Israele: maternità surrogata per le coppie dello stesso sesso (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuova vittoria per la comunità LGBT israeliana. Israele ha infatti annunciato che consentirà la maternità surrogata per le coppie dello stesso sesso. “È un giorno storico per la lotta LGBTQ in Israele”, ha affermato il ministro della Sanità Nitzan Horwitz, che è apertamente gay. Israele apre alla maternità surrogata per le coppie dello stesso sesso? Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuova vittoria per la comunità LGBT israeliana.ha infatti annunciato che consentirà laper le. “È un giorno storico per la lotta LGBTQ in”, ha affermato il ministro della Sanità Nitzan Horwitz, che è apertamente gay.apre allaper le

Ultime Notizie dalla rete : Israele maternità Diritti Lgbt: in Israele anche le coppie gay potranno ricorrere alla maternità surrogata La Corte suprema ha annullato lo scorso anno parti della legge che impediva alle coppie omosessuali di avere figli in questo modo in Israele. In precedenza un tribunale aveva ammesso alla pratica le ...

Madre di Dio e Madre di ogni uomo Molti in Israele avevano questo nome, ma Lui lo portò in un modo unico, realizzandone in pienezza ... Nella luce del Natale, si illumina il mistero della sua divina maternità. Maria, Madre di Gesù che ...

