Inter, chiusura in arrivo: firma la prossima settimana (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Inter e Brozovic sono vicinissimi a trovare l’intesa definitiva per il rinnovo del contratto. L’annuncio può arrivare prima della Juve. L’Inter si è ripresa la vetta della classifica grazie a sette vittorie nelle ultime sette giornate del girone di andata. I nerazzurri hanno mostrato sin dalla prima gara di questa stagione un bel gioco, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 gennaio 2022) L’e Brozovic sono vicinissimi a trovare l’intesa definitiva per il rinnovo del contratto. L’annuncio può arrivare prima della Juve. L’si è ripresa la vetta della classifica grazie a sette vittorie nelle ultime sette giornate del girone di andata. I nerazzurri hanno mostrato sin dalla prima gara di questa stagione un bel gioco, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

NicoSchira : @lorenzoFCIM1908 Come raccontato 10 giorni fa l’Inter è in chiusura per il rinnovo di Brozovic. Stipendio da 6 mili… - AlediMarzio26 : ULTIM'ORA??: Icardi e Wanda avvistati insieme a Cherubini nel pomeriggio, l'ex inter è pronto a riapprodare in Itali… - fer2brazzini : @pap1pap Pif-Inter è già emersa come una bufala. Su Ibt c'era l'intervista a un italiano condannato per truffa che… - GennaroSerra : Mi sa che si va verso la chiusura del Campionato, a questo punto. - news24_inter : #Onana ormai chiuso, ma il club pensa anche al futuro di #Handanovic ?? -