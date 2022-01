Insigne via, il giornalista sicuro: “ADL sta preparando il Napoli del futuro” (Di martedì 4 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato: “Evidentemente l’accordo tra Insigne e il Toronto non prevede l’arrivo in corsa, Lorenzo in questa dolorosa scelta di vita vorrebbe prendersi il bello di questa stagione. Non penso che il Toronto sia nelle condizioni per andare a trattare per il cartellino di Insigne. Il matrimonio tra Insigne e De Laurentiis è finito da mesi, si era capito che non c’erano i presupposti. L’unico dubbio era capire dove sarebbe andato, se fosse rimasto in Europa oppure no. De Laurentiis Calciomercato mondiale, ridimensionamento post Covid-19 “Il mercato è cambiato. Donnarumma ha dovuto aspettare di diventare disoccupato per trovare un club molto danaroso. I grandi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Laudisa,della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato: “Evidentemente l’accordo trae il Toronto non prevede l’arrivo in corsa, Lorenzo in questa dolorosa scelta di vita vorrebbe prendersi il bello di questa stagione. Non penso che il Toronto sia nelle condizioni per andare a trattare per il cartellino di. Il matrimonio trae De Laurentiis è finito da mesi, si era capito che non c’erano i presupposti. L’unico dubbio era capire dove sarebbe andato, se fosse rimasto in Europa oppure no. De Laurentiis Calciomercato mondiale, ridimensionamento post Covid-19 “Il mercato è cambiato. Donnarumma ha dovuto aspettare di diventare disoccupato per trovare un club molto danaroso. I grandi ...

