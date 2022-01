Il ritorno di Harry e Meghan: l’incredibile ipotesi mentre i due cercano casa (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da un commentatore reale Harry e Meghan starebbero cercando una seconda casa nel Regno Unito, questo perché mancherebbero alcuni ‘elementi’delle loro ex-vite reali. A riportarlo è sempre il solito Neil Sean sul suo canale YouTube. A marzo 2020 Harry e Meghan hanno ufficialmente lasciato il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti, in una casa nella zona di Montecito, del valore di circa 11 milioni di sterline (poco più di 13 milioni di euro). Leggi anche -> “La Famiglia Reale era contro di loro”: la foto che convinse Harry e Meghan ad andare via La zona è piena di celebrità, tra le quali ci sarebbe anche la famosa presentatrice Ellen Degeneris. E l’ultimo Natale infatti è stato trascorso negli Stati ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da un commentatore realestarebbero cercando una secondanel Regno Unito, questo perché mancherebbero alcuni ‘elementi’delle loro ex-vite reali. A riportarlo è sempre il solito Neil Sean sul suo canale YouTube. A marzo 2020hanno ufficialmente lasciato il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti, in unanella zona di Montecito, del valore di circa 11 milioni di sterline (poco più di 13 milioni di euro). Leggi anche -> “La Famiglia Reale era contro di loro”: la foto che convinsead andare via La zona è piena di celebrità, tra le quali ci sarebbe anche la famosa presentatrice Ellen Degeneris. E l’ultimo Natale infatti è stato trascorso negli Stati ...

