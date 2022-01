Il leghista Romeo declina l'invito al convegno No Vax (Di martedì 4 gennaio 2022) “Ero e resto convinto dell’importanza del dialogo e del confronto su questi temi. Ma alcuni interventi che ho sentito nella giornata di ieri, in particolare quelli in merito all’inutilità dei vaccini mi inducono a non partecipare in quanto distanti dalle mie posizioni”. Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo che ha declinato l’invito al convegno “Pandemia, trasparenza e democrazia”, organizzato dal Coordinamento 15 ottobre. Leggi anche... Che ci fa il leghista Romeo con gli irriducibili No Pass e No vax? (di P. Salvatori) Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) “Ero e resto convinto dell’importanza del dialogo e del confronto su questi temi. Ma alcuni interventi che ho sentito nella giornata di ieri, in particolare quelli in merito all’inutilità dei vaccini mi inducono a non partecipare in quanto distanti dalle mie posizioni”. Così il capogruppo della Lega al Senato Massimilianoche hato l’al“Pandemia, trasparenza e democrazia”, organizzato dal Coordinamento 15 ottobre. Leggi anche... Che ci fa ilcon gli irriducibili No Pass e No vax? (di P. Salvatori)

