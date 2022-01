GUIDA TV 4 GENNAIO 2022: UN MARTEDÌ TRA MERAVIGLIE, SISSI, UN’ORA SOLA VI VORREI E BACK TO SCHOOL (Di martedì 4 gennaio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25MERAVIGLIE: La PeniSOLA dei Tesori Cultura 21:20UN’ORA SOLA Vi VORREI Intrattenimento 21:20Un’Avventura 1°TvFilm 21:30The Bourne Ultimatum: Ritorno dello SciacalloFilm 21:45SISSI 1°TvSerie Tv 21:25BACK to SCHOOL NovitàReality 21:15Donnie BrascoFilm 21:30Natale alle HighlandsFilm 21:35ParkerFilm https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2022/01/InShot 20220104 105949676.mp4 Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 gennaio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25: La Penidei Tesori Cultura 21:20ViIntrattenimento 21:20Un’Avventura 1°TvFilm 21:30The Bourne Ultimatum: Ritorno dello SciacalloFilm 21:451°TvSerie Tv 21:25toNovitàReality 21:15Donnie BrascoFilm 21:30Natale alle HighlandsFilm 21:35ParkerFilm https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//01/InShot0104 105949676.mp4

