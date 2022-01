Grey’s Anatomy, la dichiarazione: “Lavorare con lui era un incubo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel libro “How to save a life: the inside story of Grey’s Anatomy” di Lynette Rice si dice che Lavorare con uno degli attori protagonisti della serie non fosse per nulla semplice. Grey’s Anatomy: “Patrick Dempsey terrorizzava il cast”E’ difficile non rimanere affascinate dal sorriso di Patrick Dempsey, ovvero il dottor Stranamore che fa impazzire tutte le dottoresse e le infermiere del Grey-Sloan Memorial. Ma l’unica che riesce a farlo innamorare è la protagonista della serie di Grey’s Anatomy, Meredith Grey. Tutti i fan dello show ideato da Shonda Rhymes hanno pianto, sofferto, ma anche gioito con loro. Ma Lavorare con l’attore sembra non essere stato molto facile per nessuno. E nel libro scritto da Lynette Rice, “How to save a ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel libro “How to save a life: the inside story of” di Lynette Rice si dice checon uno degli attori protagonisti della serie non fosse per nulla semplice.: “Patrick Dempsey terrorizzava il cast”E’ difficile non rimanere affascinate dal sorriso di Patrick Dempsey, ovvero il dottor Stranamore che fa impazzire tutte le dottoresse e le infermiere del Grey-Sloan Memorial. Ma l’unica che riesce a farlo innamorare è la protagonista della serie di, Meredith Grey. Tutti i fan dello show ideato da Shonda Rhymes hanno pianto, sofferto, ma anche gioito con loro. Macon l’attore sembra non essere stato molto facile per nessuno. E nel libro scritto da Lynette Rice, “How to save a ...

