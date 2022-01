GIGABYTE lancia le schede video GeForce RTX 3050 8G

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dotate del sistema di raffreddamento WINDFORCE, Ray Tracing e tecnologia DLSS per offrire il massimo nel gaming a 1080pTECHNOLOGY C, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi le nuovegraficheRTX8G, basate su Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA. LegraficheRTXGAMING OC 8G,RTXEAGLE OC 8G eRTXEAGLE 8G sono progettate per offrire la migliore esperienza di gioco a 1080p con Ray Tracing e tecnologia DLSS. LaRTXoffre le prestazioni e l’efficienza dell’architettura NVIDIA Ampere a più giocatori che mai ed è la prima GPU desktop ...

...anche in Italia il suo ecosistema "1+5+T" ma soprattutto uno smartphone, il GT NEO 2 , a un ... Il processore è uno SnapDragon 870, 8 o 12di ram espandibili solo in maniera virtuale ......ideale per il cambio operatore Wind in quanto la concorrenza durante il periodo natalizio... Iliad , ad esempio, offerte a un prezzo inferiore (9,99 euro al mese) un quantitativo di...Intel si prepara a entrare in rotta di collisione con NVIDIA e AMD con le nuove GPU dedicate Intel Arc. I chip grafici sono in consegna agli OEM in vista del debutto entro fine marzo. Nel frattempo, l ...GIGABYTE lancia le schede video Radeon RX 6500 XT, ecco tutto quello che c'è da sapere sulle nuove schede video appena arrivate.