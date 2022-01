Gianni Morandi rimane in gara dopo lo spoiler di Sanremo (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi ha pubblicato un video con alcuni stralci del suo brano inedito, l’artista si scusa L’anno scorso era toccato a Fedez e Francesca Michielin e ora, anche Gianni Morandi ha commesso il loro stesso errore. Il cantante ha infatti condiviso sui social un video nel quale si potevano ascoltare stralci del suo inedito in gara al Festival di Sanremo “Apri tutte le porte. Così, anche lui ha rischiato di essere squalificato dalla kermesse canora. La Rai e la direzione tecnica hanno deciso che resterà in gara: “Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito ... Leggi su zon (Di martedì 4 gennaio 2022)ha pubblicato un video con alcuni stralci del suo brano inedito, l’artista si scusa L’anno scorso era toccato a Fedez e Francesca Michielin e ora, ancheha commesso il loro stesso errore. Il cantante ha infatti condiviso sui social un video nel quale si potevano ascoltare stralci del suo inedito inal Festival di“Apri tutte le porte. Così, anche lui ha rischiato di essere squalificato dalla kermesse canora. La Rai e la direzione tecnica hanno deciso che resterà in: “Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità didi portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito ...

