Gf Vip, Eva Grimaldi in lacrime: ecco cosa le ha detto Imma Battaglia (Di martedì 4 gennaio 2022) L'incontro tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia al Gf Vip rimarrà una pagina indimenticabile. Un colpo al cuore fatto di lacrime e parole importanti. 'Io ti amo tu non puoi capire quanto' si presenta ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) L'incontro tra Evaal Gf Vip rimarrà una pagina indimenticabile. Un colpo al cuore fatto die parole importanti. 'Io ti amo tu non puoi capire quanto' si presenta ...

Advertising

infoitcultura : Eva Grimaldi al Gf Vip “L'ho fatta grossa al mio ex”. E l'appello al Governo - infoitcultura : Eva Grimaldi racconta il suo dramma al GF Vip: “Ho avuto la setticemia” - infoitcultura : GF Vip, l’amore immenso tra Eva e Imma e tre cose che (forse) vi siete persi - infoitcultura : Gf Vip, Eva Grimaldi in lacrime per la dedica di Imma Battaglia - infoitcultura : Gf Vip, Eva Grimaldi in lacrime: ecco cosa le ha detto Imma Battaglia -