Fondi Ue, la Sicilia supera l'obiettivo di spesa anche nel 2021 (Di martedì 4 gennaio 2022) Per il quarto anno consecutivo il governo della Regione Siciliana ha raggiunto gli obiettivi di spesa fissati da Bruxelles nella gestione dei Fondi comunitari per il 2021. Nei quattro programmi operativi di competenza (Fesr, Fse, Psr e Feamp) gli uffici della Regione Siciliana, infatti, hanno certificato una spesa complessiva di 969 milioni di euro."Il risultato che abbiamo raggiunto - sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci - certifica la bontà del lavoro svolto dal mio governo. Non solo abbiamo evitato di dover restituire all'Unione europea anche un solo euro, ma siamo riusciti a imprimere un'accelerazione nella spesa dei Fondi comunitari". In dettaglio, per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) ...

