Eva Grimaldi svela come si è innamorata di Imma Battaglia (Di martedì 4 gennaio 2022) Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip è tornata a parlare di Imma Battaglia svelando a Manila Nazzaro e Carmen Russo come l’ha conosciuta. “Nel 2006 mi sono sposata. Dopo 4 anni lui mi molla dicendo una cosa bruttissima: “Ho sposato Eva Grimaldi e mi son trovato una casalinga”. Io facevo la moglie perfetta, ma a Leggi su omgossip.myblog (Di martedì 4 gennaio 2022) Evaal Grande Fratello Vip è tornata a parlare dindo a Manila Nazzaro e Carmen Russol’ha conosciuta. “Nel 2006 mi sono sposata. Dopo 4 anni lui mi molla dicendo una cosa bruttissima: “Ho sposato Evae mi son trovato una casalinga”. Io facevo la moglie perfetta, ma a

Advertising

fanpage : La dedica d’amore di Imma Battaglia ad Eva Grimaldi è un inno all’amore #gfvip - breakingnewsit : Tendenze Twitter: eva grimaldi, Buongiorno Stefano e Fini - odalysio : RT @DaianaDaia82: Avete tenuto Federica Chi?? E Alessandro ficadores? #gfvip eliminata Eva Grimaldi che aveva contenuti e soprattutto è fam… - isafamilyshowor : RT @DaianaDaia82: Avete tenuto Federica Chi?? E Alessandro ficadores? #gfvip eliminata Eva Grimaldi che aveva contenuti e soprattutto è fam… - delirious_being : RT @margotsbullock: Patrizia Pellegrino e Eva Grimaldi le migliori new entry fatte fuori in due settimane, per redimersi possono solo confe… -