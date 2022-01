Davide Paitoni | il gip convalida il fermo | “Per punire la moglie e con crudeltà” I funerali del bambino il 7 gennaio

(Di martedì 4 gennaio 2022)Paintoni resta in carcere. Ilper l’omicidio del figlio Daniel, 7 anni, è statoto. L’uomo, 40 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo il giudice l’uomo ha accoltellato il piccolo per “la” e con ““. Ilè morto a causa con una coltellata alla gola nel tardo pomeriggio del primo dia Morazzone (Varese), e che poi ha cercato di concludere il suo piano omicida aggredendo a Gazzada Schianno (Varese) ladi 36 anni, “colpevole” di averlo lasciato. Nelle dieci fitte pagine di ordinanza, depositate nel primo pomeriggio, il gip di Varese Giuseppe Battarino, usa toni molto duri nei confronti dell’uomo che deve rispondere dell’aggravante dei motivi abbietti: per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel fermo di Davide Paitoni per l'omicidio del figlio Daniele e il tentato omicidio della moglie Silvia a Capodanno… - fattoquotidiano : Davide Paitoni, la ministra Marta Cartabia: “Accertamenti urgenti”. La procura di Varese: “Avevamo contestato la pe… - Italia_Notizie : Davide Paitoni, il gip convalida il fermo: “Per punire la moglie e con crudeltà”. I funerali del bambini il 7 genna… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Davide Paitoni, il gip convalida il fermo: “Per punire la moglie e con crudeltà”. I funerali del bambini il 7 gennaio… - MarieFr12579649 : RT @fattoquotidiano: Davide Paitoni, il gip convalida il fermo: “Per punire la moglie e con crudeltà”. I funerali del bambini il 7 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Paitoni

Agenzia ANSA

sabato ha ucciso il figlio di sette anni mentre era agli arresti domiciliari per aver accoltellato un collega di lavoro. Rimpallo di responsabilità fra Procura di Garese e gip per la ...Il Gip di Varese Giuseppe Battarino ha convalidato l'arresto die disposto per lui la custodia cautelare in carcere a Varese, a seguito dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il 40 enne, arrestato per l'omicidio del figlio di 7 anni e per ...Davide Paintoni resta in carcere. Il fermo per l’omicidio del figlio Daniel, 7 anni, è stato convalidato. L’uomo, 40 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo il giudice l’uomo ha ac ...(Lapresse) La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto accertamenti urgenti sul caso del bimbo di 7 anni ucciso a coltellate dal padre in provincia di Varese il primo gennaio. Il ...