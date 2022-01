Covid, Serie A a rischio: la notizia sulle ASL (Di martedì 4 gennaio 2022) La situazione pandemica in atto in tutto il mondo e nel nostro paese non è rosea visto l’elevato numero di contagi e la variante Omicron che non accenna a fermarsi. Nemmeno la Serie A è stata lasciata immune, con decine e decine di contagi. Serie A La Lega ha ribadito la volontà di proseguire con il campionato ed evitare qualsiasi rinvio ma in questo caso il potere è delle ASL, che come successo in precedenza hanno il potere di bloccare la partenza delle squadre in caso di situazioni a rischio. Infatti, come riportato da La Repubblica, se dovessero esserci dei focolai le aziende sanitarie locali procederanno su questa linea, come successo alla Salernitana prima di Natale bloccata prima della trasferta ad Udine. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) La situazione pandemica in atto in tutto il mondo e nel nostro paese non è rosea visto l’elevato numero di contagi e la variante Omicron che non accenna a fermarsi. Nemmeno laA è stata lasciata immune, con decine e decine di contagi.A La Lega ha ribadito la volontà di proseguire con il campionato ed evitare qualsiasi rinvio ma in questo caso il potere è delle ASL, che come successo in precedenza hanno il potere di bloccare la partenza delle squadre in caso di situazioni a. Infatti, come riportato da La Repubblica, se dovessero esserci dei focolai le aziende sanitarie locali procederanno su questa linea, come successo alla Salernitana prima di Natale bloccata prima della trasferta ad Udine. Ilaria Pacilio

Advertising

GoalItalia : Covid, il nuovo decreto del Governo cambia la quarantena e limita le ASL: la Serie A non è a rischio ?? - CottarelliCPI : Inter e Juve congiuntamente chiedono il rinvio della finale di supercoppa per la situazione Covid, ma la Lega di Se… - sportmediaset : Il Covid non ferma la #SerieA ma le Asl potranno fermare le squadre in caso di focolai. #SportMediaset… - Giorno_Mantova : Serie C, il Mantova 'gioca' la partita sanitaria: giocatori positivi al Covid - spaziocalcio : #Napoli, Kévin #Malcuit positivo al #COVID19. Ma torna in gruppo Andrea #Petagna -