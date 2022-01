Concordia | la figlia di Schettino | “13 gennaio triste ricorrenza | silenzio in rispetto vittime”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Il 13non è un evento da celebrare ma unache non dovrebbe lasciare spazio ad autocelebrazioni né generare onde emotive che potrebbero essere dannose per il sereno prosieguo degli iter giudiziari previsti dalla legge italiana ed europea”. Lo scrive in una lunga nota Rosselladel comandante della Costa, Francesco, che, alla vigilia del decimo anniversario del tragico naufragio all’Isola del Giglio, tiene a sottolineare come il padre stia “espiando la sentenza in religioso” e ad invitare gli altri “neldellea fare altrettanto”. In particolare, Rossella, che ricorda come all’epoca dell’incidente fosse ...