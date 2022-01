Brutte notizie in casa Udinese: 7 positivi al Covid (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Covid continua ad impazzare in Serie A e dopo i casi di positività riscontrati al Verona, arrivano Brutte notizie anche per l’Udinese che si ritrova ad affrontare una vera e propria emergenza. Udinese – News Ecco il comunicato della società con un comunicato ufficiale: ”Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto”. Situazione dunque difficile in Serie A ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilcontinua ad impazzare in Serie A e dopo i casi dità riscontrati al Verona, arrivanoanche per l’che si ritrova ad affrontare una vera e propria emergenza.– News Ecco il comunicato della società con un comunicato ufficiale: ”Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi dità al-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto”. Situazione dunque difficile in Serie A ...

