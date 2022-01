ATP Adelaide 2022, passo falso all’esordio per Musetti: passa Daniel (Di martedì 4 gennaio 2022) La stagione 2022 di Lorenzo Musetti inizia con il piede sbagliato: il carrarino cede in tre set a Taro Daniel, che prevale per 6-4 6-7 6-3, e abbandona al primo turno l’ATP 250 di Adelaide. Per l’azzurro, in enorme crisi di risultati dalla famosa sfida contro Novak Djokovic al Roland Garros, si tratta della quindicesima sconfitta negli ultimi 20 match ufficiali. A far la differenza, nel primo parziale, è un break subito a freddo da Musetti che, pur provandoci, non riesce più a recuperare e vede il set scivolar via, con il punteggio di 6-4, dopo 42 minuti. Nel secondo set, l’azzurro alza il livello e, soprattutto, l’attenzione: sul 4-4, annulla una pericolosissima palla break al giapponese (sarebbe andato a servire per chiudere) e, sebbene fatichi sempre più del suo avversario nel rimanere attaccato al ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) La stagionedi Lorenzoinizia con il piede sbagliato: il carrarino cede in tre set a Taro, che prevale per 6-4 6-7 6-3, e abbandona al primo turno l’ATP 250 di. Per l’azzurro, in enorme crisi di risultati dalla famosa sfida contro Novak Djokovic al Roland Garros, si tratta della quindicesima sconfitta negli ultimi 20 match ufficiali. A far la differenza, nel primo parziale, è un break subito a freddo dache, pur provandoci, non riesce più a recuperare e vede il set scivolar via, con il punteggio di 6-4, dopo 42 minuti. Nel secondo set, l’azzurro alza il livello e, soprattutto, l’attenzione: sul 4-4, annulla una pericolosissima palla break al giapponese (sarebbe andato a servire per chiudere) e, sebbene fatichi sempre più del suo avversario nel rimanere attaccato al ...

