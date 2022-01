Adani su Insigne: «Scelta puramente economica, ma non biasimatelo» (Di martedì 4 gennaio 2022) . Così l’ex calciatore sul capitano del Napoli Lele Adani ha detto la sua durante la BOBO TV sulla Scelta di Lorenzo Insigne di trasferirsi a Toronto. Le sue parole: «Quando arrivi ad un certo punto della tua carriera, Insigne ha 30 anni, bisogna fare delle scelte e possono andare in ogni direzione. Non ci sono problemi sulle scelte che un calciatore prende, ma basta essere sintonizzati che la Scelta è di carattere economico e non per la carriera. E non va biasimato. Nessuno di noi si è trovato in quella situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) . Così l’ex calciatore sul capitano del Napoli Leleha detto la sua durante la BOBO TV sulladi Lorenzodi trasferirsi a Toronto. Le sue parole: «Quando arrivi ad un certo punto della tua carriera,ha 30 anni, bisogna fare delle scelte e possono andare in ogni direzione. Non ci sono problemi sulle scelte che un calciatore prende, ma basta essere sintonizzati che laè di carattere economico e non per la carriera. E non va biasimato. Nessuno di noi si è trovato in quella situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

