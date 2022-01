Vaccino covid e obbligo, M5S diviso (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) – Riunioni su riunioni, ristette e allargate. In casa M5S si cerca di definire una linea sull’obbligo vaccinale, tema che probabilmente sarà al centro del prossimo Consiglio dei ministri. Dopo l’apertura all’ipotesi dell’obbligo, arrivata durante l’ultima cabina di regia dal ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli (e rilanciata anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà in una intervista al ‘Corriere del Veneto’), si è acceso lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle: secondo quanto apprende l’Adnkronos in questi giorni l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, contraria all’obbligo vaccinale, si sarebbe attivata, provando a compattare il fronte del no. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) – Riunioni su riunioni, ristette e allargate. In casa M5S si cerca di definire una linea sull’vaccinale, tema che probabilmente sarà al centro del prossimo Consiglio dei ministri. Dopo l’apertura all’ipotesi dell’, arrivata durante l’ultima cabina di regia dal ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli (e rilanciata anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà in una intervista al ‘Corriere del Veneto’), si è acceso lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle: secondo quanto apprende l’Adnkronos in questi giorni l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, contraria all’vaccinale, si sarebbe attivata, provando a compattare il fronte del no. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

