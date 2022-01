Uomini e Donne: oggi, 3 gennaio, c’è la puntata? Quando riprende? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia, scopriamo qual è la decisione di Mediaset per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne: oggi 3 gennaio ci sarà la puntata con la scelta di Roberta e la rivelazione del nuovo tronista? Di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni. Leggi anche: Delia Duran, moglie di Alex... Leggi su donnapop (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia, scopriamo qual è la decisione di Mediaset per la messa in onda delle nuove puntate dici sarà lacon la scelta di Roberta e la rivelazione del nuovo tronista? Di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni. Leggi anche: Delia Duran, moglie di Alex...

Advertising

fattoquotidiano : Lavoro e stipendi, per i 25enni meno di 15mila euro lordi all’anno: la metà rispetto agli over 55. Tra uomini e don… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - iq_196 : RT @AhiMaria1: ??Mi auguro che da questi 2 anni difficili e sofferti VENGANO FUORI Uomini e Donne di Valore. ??Vi auguro di tornare a sdeg… - Emilia974 : RT @Emilia974: Volevo dire agli uomini che noi donne ce ne accorgiamo se ci toccate con passione o se ci fate il test per il controllo dell… -