UFFICIALE – Colpaccio del Venezia: arriva dal Bayern Monaco (Di lunedì 3 gennaio 2022) Colpaccio di calciomercato, arriva dal Bayern Monaco il primo rinforzo per il Venezia. Adesso è UFFICIALE: Michael Cuisance è un giocatore del Venezia. Il comunicato del club: “Il Venezia FC comunica che è stato definito l’acquisto del centrocampista francese Michaël Cuisance, 22 anni, dall’FC Bayern Monaco. Cuisance ha firmato un contratto con scadenza 30 Giugno 2025. “ Affare tra i 3 e i 4 milioni di euro. Il centrocampista si trova già in città per sostenere le visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto. Su di lui c’era anche il CSKA Mosca, ma alla fine la scelta è caduta proprio sul Venezia che evidentemente l’ha convinto rassicurandolo sul ruolo e il minutaggio che avrà in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022)di calciomercato,dalil primo rinforzo per il. Adesso è: Michael Cuisance è un giocatore del. Il comunicato del club: “IlFC comunica che è stato definito l’acquisto del centrocampista francese Michaël Cuisance, 22 anni, dall’FC. Cuisance ha firmato un contratto con scadenza 30 Giugno 2025. “ Affare tra i 3 e i 4 milioni di euro. Il centrocampista si trova già in città per sostenere le visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto. Su di lui c’era anche il CSKA Mosca, ma alla fine la scelta è caduta proprio sulche evidentemente l’ha convinto rassicurandolo sul ruolo e il minutaggio che avrà in ...

