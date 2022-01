Tesla - Consegnate quasi 950 mila auto elettriche nel 2021

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre la maggior parte dei costruttorimobilistici sta subendo forti cali di vendite, lanon sembra risentire in alcun modo dei tanti problemi che affliggono il settore, a partire dalla carenza di semiconduttori. La Casa californiana, infatti, ha chiuso ilcon un nuovo record commerciale: le consegne si sono attestate a 936.172 unità, l'87,4% in più rispetto alle 499.550 del 2020. Trimestre in spolvero. Il traguardo è stato raggiunto grazie all'ennesimo sprint di fine anno. Nel terzo trimestre, le consegne sono state pari a 308.600 unità, in crescita del 70,9% rispetto alle 180.570 di un anno fa e del 27,9% rispetto al precedente record trimestrale di 241.300 unità registrato alla fine dello scorso ottobre. I dati, in crescita per il settimo trimestre consecutivo nonostante l'amministratore delegato Elon Musk abbia ...