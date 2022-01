Terry D’Auria morta dopo le dimissioni | il giallo della giovane

Leggi su ck12

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dimessa dall’ospedale,il giorno: ildonna, originaria di Casoria, nel napoletano. Una vicenda tremenda quella che ha colpito un’intera comunità e che ha visto come vittima Teresa, per tutti, una ragazza 29enne di Casoria, in provincia di Napoli. Il drammadonna inizia lo scorso 31 dicembre, quando la ragazza aveva accusato forti dolori addominali. Era stata portata all’ospedale San Giovanni di Dio.alcuni accertamenti, il giorno, a Capodanno,è stata poi dimessa, ma a quanto pare quei dolori non smettevano e così i ...