Strada provinciale Ciardelli, Cataudo: “Urge messa in sicurezza” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella qualità di Consigliere provinciale, – scrive Claudio Cataudo, esponente del ‘Centrodestra Unito – mi preme sollecitare un intervento Urgente di messa in sicurezza della Strada provinciale Ciardelli che collega i comuni di Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio alla città capoluogo si Benevento. Tale intervento, si rende necessario ed Urgente a causa dei numerosi incidenti Stradali verificatisi negli ultimi giorni ..Si fa presente, inoltre, che già nel piano delle opere pubbliche approvato quale allegato al bilancio nel Marzo 2021, sono stati stanziati,su mia proposta , diversi milioni di euro proprio per la messa in sicurezza di questo e di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella qualità di Consigliere, – scrive Claudio, esponente del ‘Centrodestra Unito – mi preme sollecitare un interventonte diindellache collega i comuni di Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio alla città capoluogo si Benevento. Tale intervento, si rende necessario ednte a causa dei numerosi incidentili verificatisi negli ultimi giorni ..Si fa presente, inoltre, che già nel piano delle opere pubbliche approvato quale allegato al bilancio nel Marzo 2021, sono stati stanziati,su mia proposta , diversi milioni di euro proprio per laindi questo e di ...

Advertising

anteprima24 : ** Strada provinciale Ciardelli, #Cataudo: 'Urge messa in sicurezza' ** - IlTelegrafo : Lavori sulla provinciale 25 a Campo Lo Feno Strada chiusa oggi dalle 9 alle 18 per rimozione massi - MIPiemonte : ? CONCLUSO Strada Provinciale 45 (CN) ?? Senso unico alternato per lavori in Fossano in entrambe le direzioni ?? da… - MIPiemonte : ?? VIA ARDUINO CASALE,STRADA PROVINCIALE DI ALICE,SP68 ?? Senso unico alternato per lavori nella Città Metropolitana… - MIPiemonte : ?? VIA VITTORIO VENETO,STRADA PROVINCIALE DI ALICE,SP68 ?? Senso unico alternato per lavori In Città Metropolitana di… -

Ultime Notizie dalla rete : Strada provinciale Varese, uccide il figlio di 7 anni e accoltella l'ex moglie: il corpo del bimbo nell'armadio I carabinieri del comando provinciale di Varese mettono in campo tutte le forse, elicotteri ... lo accerchiano ma lui innesta la retromarcia, sperona una gazzella e imbocca una strada senza uscita che ...

Occhieppo Superiore, lavori sulla provinciale Valle Elvo Prosegue l'intervento di consolidamento e ripristino del corpo stradale ad Occhieppo Superiore tra i km 2+850 e 3+000 della Strada Provinciale 500 Valle Elvo, in prossimità del bivio con la SP 502 Sordevolo"Biella, dove ininterrottamente fino alla fine dei lavori saranno in vigore il senso unico alternato regolato da ...

Lavori sulla provinciale 25 a Campo Lo Feno Strada chiusa oggi dalle 9 alle 18 per rimozione massi IL TELEGRAFO Livorno Via alla potatura degli alberi lungo la “444“ Da oggi è previsto l’ inizio delle le operazioni di potatura e riequilibrio delle chiome degli alberi sulla strada regionale 444; in particolare nel tratto di viale Umberto I, che costeggia il centro ...

La psicologa: “Calissano era molto depresso. Soffrì per quel figlio mai nato” Genova - «Ricordo la prima volta che ho visto Paolo. Avevo aperto la porta dello studio e avuto l’impressione di trovarmi di fronte un adolescente. Indossava un paio di blue jeans, una maglietta e un ...

I carabinieri del comandodi Varese mettono in campo tutte le forse, elicotteri ... lo accerchiano ma lui innesta la retromarcia, sperona una gazzella e imbocca unasenza uscita che ...Prosegue l'intervento di consolidamento e ripristino del corpo stradale ad Occhieppo Superiore tra i km 2+850 e 3+000 della500 Valle Elvo, in prossimità del bivio con la SP 502 Sordevolo"Biella, dove ininterrottamente fino alla fine dei lavori saranno in vigore il senso unico alternato regolato da ...Da oggi è previsto l’ inizio delle le operazioni di potatura e riequilibrio delle chiome degli alberi sulla strada regionale 444; in particolare nel tratto di viale Umberto I, che costeggia il centro ...Genova - «Ricordo la prima volta che ho visto Paolo. Avevo aperto la porta dello studio e avuto l’impressione di trovarmi di fronte un adolescente. Indossava un paio di blue jeans, una maglietta e un ...