Ricciardi: “La volontà del governo è la scuola in presenza. Per farlo occorre seguire i protocolli in modo serio e scrupoloso” (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Il governo attribuisce alla scuola la necessità assoluta della riapertura in presenza. Questo significa che bisogna essere attenti, rispettare le regole. E accelerare le vaccinazioni nei bambini che, ad oggi, sono purtroppo non ancora in numero soddisfacente". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Ilattribuisce allala necessità assoluta della riapertura in. Questo significa che bisogna essere attenti, rispettare le regole. E accelerare le vaccinazioni nei bambini che, ad oggi, sono purtroppo non ancora in numero soddisfacente". L'articolo .

Advertising

maxgreco : RT @ASampierdarena: 'Tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come il 2021 e non riusciremo… - AleGnocchi : RT @ASampierdarena: 'Tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come il 2021 e non riusciremo… - _lubeck : RT @ASampierdarena: 'Tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come il 2021 e non riusciremo… - paolacontini64 : RT @ASampierdarena: 'Tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come il 2021 e non riusciremo… - pvsassone : RT @ASampierdarena: 'Tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come il 2021 e non riusciremo… -