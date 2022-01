Palermo, rapina a mano armata in una farmacia: arrestato 26enne (Di lunedì 3 gennaio 2022) Palermo – I Carabinieri della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 26enne, indagato per rapina aggravata presso una farmacia nel palermitano, in concorso con un’altra persona, attualmente in corso di identificazione. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo nel corso delle indagini preliminari, è frutto di un’articolata attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Villagrazia che ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico del 26enne, già noto alle Forze dell’Ordine. In particolare, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 gennaio 2022)– I Carabinieri della Compagnia diPiazza Verdi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere nei confronti di un, indagato peraggravata presso unanel palermitano, in concorso con un’altra persona, attualmente in corso di identificazione. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale dinel corso delle indagini preliminari, è frutto di un’articolata attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Villagrazia che ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico del, già noto alle Forze dell’Ordine. In particolare, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ...

