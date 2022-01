Palazzo crollato ad Afragola, si scava ancora. Per ora non risultano persone coinvolte (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si continua a scavare ad Afragola, anche con le unità cinofile, dopo il crollo di un Palazzo disabitato. Finora non risultano persone coinvolte e secondo il sindaco Antonio Pannone non c’è nessun elemento che possa far ritenere che ci siano persone rimaste sotto le macerie dello stabile crollato all’angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori ad Afragola. Sarebbe dunque rientrato l’allarme, scattato in un primo momento, sulla possibile presenza all’interno del Palazzo disabitato di extracomunitari senza fissa dimora che lo avrebbero scelto come luogo di riparo. Ma continuano le verifiche, anche per escludere che qualche passante sia stato ferito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si continua are ad, anche con le unità cinofile, dopo il crollo di undisabitato. Finora none secondo il sindaco Antonio Pannone non c’è nessun elemento che possa far ritenere che ci sianorimaste sotto le macerie dello stabileall’angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori ad. Sarebbe dunque rientrato l’allarme, scattato in un primo momento, sulla possibile presenza all’interno deldisabitato di extracomunitari senza fissa dimora che lo avrebbero scelto come luogo di riparo. Ma continuano le verifiche, anche per escludere che qualche passante sia stato ferito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

