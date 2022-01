Omicron circola anche nelle fogne. Le analisi delle acque reflue compiuta dall’Iss conferma il forte incremento nelle ultime tre settimane. Campioni positivi in 14 regioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) “I Campioni prelevati dalle acque reflue indicano un forte incremento della circolazione della variante Omicron di SARS-CoV-2 in Italia nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre”. Lo affermano i risultati della flash survey straordinaria su Omicron dell’Istituto superiore di Sanità (qui il focus), che ha analizzato 282 Campioni di acque reflue raccolti in 98 punti di campionamento di 16 regioni/Province Autonome. In totale, 80 Campioni (28.4%) sono stati identificati come positivi per la variante Omicron mediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Istituto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Iprelevati dalleindicano undellazione della variantedi SARS-CoV-2 in Italiatrecomprese tra il 5 e il 25 dicembre”. Lo affermano i risultati della flash survey straordinaria sudell’Istituto superiore di Sanità (qui il focus), che ha analizzato 282diraccolti in 98 punti di campionamento di 16/Province Autonome. In totale, 80(28.4%) sono stati identificati comeper la variantemediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Istituto ...

