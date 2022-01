Muore a 28 anni sulle piste da sci: lavorava a Nettuno, fatale lo schianto contro un albero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tragedia sulle piste da sci in Trentino dove nella giornata di ieri un giovane di appena 28 anni ha perso la vita. Il dramma è avvenuto a San Martino di Castrozza dove il ragazzo stava trascorrendo le vacanze insieme alla fidanzata. Sul caso indaga ora la Polizia di Moena. Morto in Trentino sulle piste da sci: chi è la vittima La vittima è un giovane romano che lavorava a Nettuno, sul litorale, dove era molto conosciuto. M.F., queste le sue iniziali come riporta il Corriere della Sera, stava affrontando la pista 3 con lo snowboard quando all’improvviso ha perso il controllo ed è finito contro contro un tronco situato a bordo pista. I soccorsi Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è atterrata anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tragediada sci in Trentino dove nella giornata di ieri un giovane di appena 28ha perso la vita. Il dramma è avvenuto a San Martino di Castrozza dove il ragazzo stava trascorrendo le vacanze insieme alla fidanzata. Sul caso indaga ora la Polizia di Moena. Morto in Trentinoda sci: chi è la vittima La vittima è un giovane romano che, sul litorale, dove era molto conosciuto. M.F., queste le sue iniziali come riporta il Corriere della Sera, stava affrontando la pista 3 con lo snowboard quando all’improvviso ha perso illlo ed è finitoun tronco situato a bordo pista. I soccorsi Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è atterrata anche ...

Advertising

HuffPostItalia : No vax di 38 anni muore per Covid: aveva tentato cure ‘fai da te’ a casa - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Agenzia_Ansa : Un escursionista di 34 anni di Porto Sant'Elpidio (Fermo) è morto dopo essere scivolato in un crepaccio, mentre per… - infoitinterno : Torre del Greco, bimbo di 2 anni muore annegato - angela_mf64 : RT @Ste_Mazzu: Muore un bancarottiere fraudolento (condanna a a oltre 20 anni, la maggior parte ai 'domiciliari' in megavilla con ettari di… -