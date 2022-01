Minacce e calci al Policlinico | 26enne denunciato

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Ieri pomeriggio un ragazzo di 26 anni, di origine egiziana, ha dato in escandescenza perchè, a suo dire, i medici stavano curando male suo fratello ricoverato nel reparto di rivalutazione chirurgica alUmberto I di Roma. Prima ha rivolto delleal personale sanitario e a una dottoressa in particolare che, preoccupata per la situazione, ha chiamato il 112. Poi ha deciso di prendere ala porta del reparto danneggiandola. Verso le 17 sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia Roma centro che hannoa piede libero l’uomo pere danneggiamento aggravato. (Agenzia Dire)

Roma. Ancora una aggressione agli operatori sanitari. Ancora urla enei confronti di chi ogni giorno lavora e lotta per salvarci la pelle. E' il trend del momento a quanto pare, sono diventati i capri espiatori di chiunque abbia una qualche tipologia di rabbia ...L'uomo, poco prima, aveva aggredito una dottoressa e distrutto ae pugni una porta. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato eGROSSETO. Hanno un’età compresa tra i 20 e i 23 anni e qualcuno di loro ha avuto già qualche grattacapo con la giustizia. Non hanno voluto parlare di fronte al giudice Adolfo Di Zenzo, che ieri mattin ...Panico alle 17 di ieri al Policlinico Umberto Primo, a Roma. Un egiziano di 26 anni ha aggredito il personale sanitario presente, a suo dire colpevole di non curare adeguatamente il fratello ricoverat ...