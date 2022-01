In memoria di monsignor Luigi Negri

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Il tempo passa, ma non ci lascia. Il tempo passa, ma si ripropone ogni giorno di più come una cosa nuova, piena di senso e di significato. Il tempo che passa è perché il tempo passi, scusate il giro di frase, ma è proprio così”. Lo aveva detto poco tempo fa, in un ultimo messaggio agli amici, perché non aveva mai perso il gusto delle parole usate bene, per andare in profondità delle cose, sfidando sempre l’intelligenza dei suoi interlocutori. “Il tempo che passa è perché il tempo di Dio passi e si affermi potente in noi la grazia di Cristo”, aveva concluso, ed era il riassunto di una vita spesa per un solo ideale – “la vita divina in noi e nel mondo”, per usare ancora alcune sue parole –, anche da prima di essere ordinato sacerdote: il 28 giugno 1972, dal cardinale Giovanni Colombo arcivescovo di Milano. Da prima, significa da quando a quattordici anni, nel 1955, anche lui aveva ...