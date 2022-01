In Israele quarta dose a over 60, possibile immunita' di gregge (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il dilagare della variante Omicron puo' segnare una svolta nella guerra contro la pandemia, avvicinando il traguardo dell'immunita' di gregge. Questa e' almeno la convinzione che inizia a maturare in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il dilagare della variante Omicron puo' segnare una svolta nella guerra contro la pandemia, avvicinando il traguardo dell'' di. Questa e' almeno la convinzione che inizia a maturare in ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele quarta Covid: In India vaccini agli adolescenti, in Corea del Sud 2 morti per Omicron Anche il personale sanitario è sollecitato ad assumere la quarta dose. Intanto la pandemia continua ... Si tratta delle cifre più elevate registrate in Israele dal periodo settembre - ottobre 2021. Ieri ...

