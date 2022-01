Il focolaio con oltre cento positivi a bordo della nave da crociera Msc Grandiosa

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Undi 120è esploso aMsc Crociere, attraccata a Genova Ponte Doria questa mattina, proveniente da Marsiglia e diretta a Civitavecchia, Palermo e Malta. Vacanza rovinata per i passeggeri contagiati, per la maggior parte italiani, che sono stati costretti all’isolamento in cabine dotate di balcone. Fortunatamente nessuno di loro presenta sintomi gravi che prevedano un ricovero ospedaliero. Il protocollo prevede la vaccinazione di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio, che viene inregolarmente testato ogni due giorni, mentre i crocieristi sono sottoposti al tampone a inizio, a metà e a fine. Il...

Un altro focolaio di Covid sulla nave AIDAnova con 3 mila passeggeri a bordo ha costretto a interrompere un'altra crociera con turisti soprattutto tedeschi. La nave è ormeggiata a Lisbona. Booster ovvero richiamo con terza dose anche per i giovanissimi negli Usa. La Food and Drug Administration ha autorizza la terza dose. Grosso focolaio di Covid sulla nave da crociera Msc Grandiosa, giunta stamani alle 8 al porto di Genova e proveniente da Marsiglia. Circa 150 passeggeri sono risultati positivi ai tamponi effettuati a bordo.