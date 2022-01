Il dottore No vax diventato vaccinatore cacciato dalla Asl: non potrà più fare il medico di famiglia (Di lunedì 3 gennaio 2022) La strana storia del medico No vax diventato vaccinatore si conclude nella maniera più normale. La Asl To4 ha sospeso la convenzione al dottore di famiglia Giuseppe Delicati. Un provvedimento notificato il 31 dicembre scorso, che comporta che Delicati non potrà svolgere più la sua professione. Il medico, famoso per le sue posizioni negazioniste su Covid-19 e per aver firmato esenzioni facili ai suoi pazienti per evitare il vaccino, si trova intanto sotto indagine per falso ideologico e truffa. Oltre che con un procedimento disciplinare a Macerata, l’ordine provinciale a cui è iscritto. La Stampa intanto fa sapere che lui proverà a difendersi e a impugnare il provvedimento di revoca. L’avvocato Mirko Damasco, che lo assiste, spiega: «Al dottor Delicati non è stata data ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) La strana storia delNo vaxsi conclude nella maniera più normale. La Asl To4 ha sospeso la convenzione aldiGiuseppe Delicati. Un provvedimento notificato il 31 dicembre scorso, che comporta che Delicati nonsvolgere più la sua professione. Il, famoso per le sue posizioni negazioniste su Covid-19 e per aver firmato esenzioni facili ai suoi pazienti per evitare il vaccino, si trova intanto sotto indagine per falso ideologico e truffa. Oltre che con un procedimento disciplinare a Macerata, l’ordine provinciale a cui è iscritto. La Stampa intanto fa sapere che lui proverà a difendersi e a impugnare il provvedimento di revoca. L’avvocato Mirko Damasco, che lo assiste, spiega: «Al dottor Delicati non è stata data ...

Advertising

Helliot_Spencer : @FuriaDivina87 Riassumendo: oggi è spuntato un sedicente dottore che asseriva varie castronerie (tipo che Omicron è… - SmitArianna : “Nella vita bisogna sapere ascoltare anche chi ha opinione diversa sulla pandemia rispetto al sentire comune e non… - GuidoGuida5 : @luca_biasi Certo che questa pandemia fa impazzire la gente , e mi fa capire del perché ci sono state 2 guerre mond… - MaryValdinoto : @IlariaBifarini @barbarab1974 La paura è quella di avere un dottore pro vax che odia i no vax e non cura con le medicine giuste . - madocheansia : @RobertoRenga Ai no vax no . Mi spiace dottore ma non meritano più niente ormai. -