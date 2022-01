Il direttore dell’Oms non ha detto che «alcuni Paesi stanno usando i booster per uccidere i bambini» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 31 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus avrebbe detto «alcuni Paesi stanno usando i booster per uccidere i bambini, il che non è giusto». Nel post viene allegato un video di una conferenza stampa del direttore generale dell’Oms come prova, perché nei sottotitoli in italiano del discorso compare la frase incriminata sulla dose di richiamo dei vaccini (booster, in inglese) e i bambini. Si tratta di una notizia falsa. Il video allegato al post oggetto di verifica è reale, ma i sottotitoli che riportano la frase ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 31 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che ilgenerale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus avrebbeper, il che non è giusto». Nel post viene allegato un video di una conferenza stampa delgeneralecome prova, perché nei sottotitoli in italiano del discorso compare la frase incriminata sulla dose di richiamo dei vaccini (, in inglese) e i. Si tratta di una notizia falsa. Il video allegato al post oggetto di verifica è reale, ma i sottotitoli che riportano la frase ...

Advertising

DavidPuente : Un refuso del direttore dell'OMS è stato utilizzato per sostenere che alcuni paesi usano il vaccino anti Covid per… - Miki_2313 : RT @RaiNews: #coronavirus, 'troppo tardi per prevenire una quarta ondata in Europa, abbiamo perso questa opportunità' afferma Hans Kluge, D… - latinjfelix : RT @RaiNews: #coronavirus, 'troppo tardi per prevenire una quarta ondata in Europa, abbiamo perso questa opportunità' afferma Hans Kluge, D… - MutiLeonilde : RT @RaiNews: #coronavirus, 'troppo tardi per prevenire una quarta ondata in Europa, abbiamo perso questa opportunità' afferma Hans Kluge, D… - SalvatoreMaior3 : RT @RaiNews: #coronavirus, 'troppo tardi per prevenire una quarta ondata in Europa, abbiamo perso questa opportunità' afferma Hans Kluge, D… -