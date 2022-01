Harry Potter, la reunion: ecco perchè J.K. Rowling non ha partecipato (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scrittrice della saga è comparsa nello speciale TV solo con un'intervista di repertorio. Il dettaglio non è passato inosservato ai fan Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scrittrice della saga è comparsa nello speciale TV solo con un'intervista di repertorio. Il dettaglio non è passato inosservato ai fan

Advertising

SkyItalia : Una reunion che ha emozionato mezzo mondo ???? Se ve la siete persa recuperate Harry Potter 20th Anniversary:… - MGL_space : Alla porta osservo come una scienziata le fasi di dipendenza da film e serie tv di mater che da ieri con la nuova f… - LaluPolpi : Twitter mi avvisa che Il mio tweet su Harry Potter ha avuto più di 190 visualizzazioni. Peccato che nessuno mi abbi… - cristinac_7 : RT @Hanyauku___: La perfezione della chiusura della reunion con questa clip perché Harry Potter è per sempre e sarà per sempre. 'After all… - melainfabula : Raga, ci credete che io sto procrastinando la visione della reunion di Harry Potter perché non sono psicologicament… -