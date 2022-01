GFVip 6, polemica per le parole di Katia Ricciarelli su Manuel Bortuzzo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Katia Ricciarelli è rimasta infastidita perché Manuel Bortuzzo ha lasciato aperta la porta del giardino: la sua frase ha infastidito molti spettatori del Grande Fratello Vip 6. Nuova polemica per le parole di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6: questa volta il soprano ha avuto da ridire sul fatto che Manuel Bortuzzo non abbia chiuso la porta del giardino. Secondo Katia, se Manuel può aprirla può anche richiuderla, ma la sedia a rotelle, che il nuotatore usa per muoversi, gli impedisce certi movimenti, tra cui quello criticato dalla Ricciarelli, come ha sottolineato un amico di Bortuzzo sul web. Katia Ricciarelli ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)è rimasta infastidita perchéha lasciato aperta la porta del giardino: la sua frase ha infastidito molti spettatori del Grande Fratello Vip 6. Nuovaper ledial Grande Fratello Vip 6: questa volta il soprano ha avuto da ridire sul fatto chenon abbia chiuso la porta del giardino. Secondo, sepuò aprirla può anche richiuderla, ma la sedia a rotelle, che il nuotatore usa per muoversi, gli impedisce certi movimenti, tra cui quello criticato dalla, come ha sottolineato un amico disul web....

Advertising

GocciaNel : RT @Mollatemi01: Non voglio far polemica o altro, anche perché Jess un po' mi piace (a tratti) È il concetto del predicare bene e razzolare… - Daniela21505028 : RT @Mollatemi01: Non voglio far polemica o altro, anche perché Jess un po' mi piace (a tratti) È il concetto del predicare bene e razzolare… - Mollatemi01 : Non voglio far polemica o altro, anche perché Jess un po' mi piace (a tratti) È il concetto del predicare bene e ra… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano, polemica per le parole sulle donne del GF Vip: “Si mettessero insieme loro due” h… - Marshmellos_ : RT @supremanes: Comunque tutta questa polemica del cibo dopo che Manila e Soleil questa settimana hanno monopolizzato la spesa levando alim… -