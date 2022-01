Coppa Italia femminile 2022 volley: Busto Arsizio piega in quattro set Scandicci e vola in semifinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Busto Arsizio è la quarta e ultima semifinalista della Coppa Italia di volley femminile. La squadra lombarda batte con merito le più quotate toscane di Scandicci in quattro set e così sfiderà in final four a Roma le ragazze di Conegliano. Il punteggio finale è di 1-3 (22-25, 22-5, 25-19, 19-25) e dopo i primi due set equilibrati ma con la U-Net eWork ad avere più convizione, e il terzo set condotto invece dall’inizio alla fine della Savino del Bene, il quarto set vede costantemente avanti le ragazze di Musso che così battono le rivali di Barbolini e approdano alle semifinali della Coppa nazionale della pallavolo femminile. IN AGGIORNAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022)è la quarta e ultima semifinalista delladi. La squadra lombarda batte con merito le più quotate toscane diinset e così sfiderà in final four a Roma le ragazze di Conegliano. Il punteggio finale è di 1-3 (22-25, 22-5, 25-19, 19-25) e dopo i primi due set equilibrati ma con la U-Net eWork ad avere più convizione, e il terzo set condotto invece dall’inizio alla fine della Savino del Bene, il quarto set vede costantemente avanti le ragazze di Musso che così battono le rivali di Barbolini e approdano alle semifinali dellanazionale della pallavolo. IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | Rinviate a data da destinarsi #ToroJuve e #JuveRoma, rispettivamente valevoli per la quindicesima giorna… - GoalItalia : 'Con la Juve, orgoglioso di aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, oltre al titolo di capocannoniere' ?????? R… - sscnapoli : ?? Mini abbonamento per i match con Sampdoria e Fiorentina. Da domani in vendita anche i biglietti per… - thevolleynews : Coppa Italia: è di Busto l'ultimo biglietto per Roma, Scandicci cede 1-3 - - ragusaoggi : #ragusa | Il Modica Calcio torna a lavoro, la ripresa del campionato slitta al 23 gennaio, ma i rossoblù il 12 sara… -