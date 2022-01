Come riapriranno le scuole (Di lunedì 3 gennaio 2022) Qualcosa è già stato deciso, Come l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per gli operatori, ma ci sono diverse proposte ancora in discussione, tra cui le regole che attivano la DAD Leggi su ilpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Qualcosa è già stato deciso,l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per gli operatori, ma ci sono diverse proposte ancora in discussione, tra cui le regole che attivano la DAD

Advertising

ilpost : Come riapriranno le scuole - pier2856 : RT @ilpetulante: Continuo a pensare che l'obiettivo sia radicare la logica del pass per vivere. Quando riapriranno tutto, il pass lo terran… - DavideOberta : RT @ilpetulante: Continuo a pensare che l'obiettivo sia radicare la logica del pass per vivere. Quando riapriranno tutto, il pass lo terran… - etventadv : RT @ilpetulante: Continuo a pensare che l'obiettivo sia radicare la logica del pass per vivere. Quando riapriranno tutto, il pass lo terran… - InMonsterland : RT @ilpetulante: Continuo a pensare che l'obiettivo sia radicare la logica del pass per vivere. Quando riapriranno tutto, il pass lo terran… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riapriranno Crescono i ricoveri: anche l'Emilia Romagna verso il giallo, la Liguria rischia l'arancione Anche se non è previsto alcun posticipo della data del ritorno in classe (gli istituti riapriranno tra il 7 e il 10 gennaio), l'Esecutivo valuta alcune modifiche proposte dalle Regioni , come la Dad ...

Covid, da oggi mezza Italia in zona gialla. Liguria verso l'arancione Anche se non è previsto alcun posticipo della data del ritorno in classe (gli istituti riapriranno tra il 7 e il 10 gennaio), l'Esecutivo valuta alcune modifiche proposte dalle Regioni, come la Dad ...

Come riapriranno le scuole Il Post Anche se non è previsto alcun posticipo della data del ritorno in classe (gli istitutitra il 7 e il 10 gennaio), l'Esecutivo valuta alcune modifiche proposte dalle Regioni ,la Dad ...Anche se non è previsto alcun posticipo della data del ritorno in classe (gli istitutitra il 7 e il 10 gennaio), l'Esecutivo valuta alcune modifiche proposte dalle Regioni,la Dad ...