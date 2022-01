Chelsea vs Tottenham Hotspur: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il manager del Tottenham Hotspur Antonio Conte fa il suo ritorno a Stamford Bridge per l’andata della semifinale di EFL Cup della sua squadra contro il Chelsea mercoledì 5 gennaio. I Blues hanno sconfitto il Brentford 2-0 per raggiungere la final four, mentre i loro omologhi del nord di Londra hanno vinto 2-1 sul West Ham United nei quarti. Il calcio di inizio di Chelsea vs Tottenham Hotspur è previsto alle 20:45 Prepartita Chelsea vs Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre? Chelsea Un periodo impegnativo sia dentro che fuori dal campo per il Chelsea sembrava raggiungere il punto di ebollizione durante la visita del Liverpool, poiché Sadio Mane e Mohamed Salah hanno messo a segno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il manager delAntonio Conte fa il suo ritorno a Stamford Bridge per l’andata della semifinale di EFL Cup della sua squadra contro ilmercoledì 5 gennaio. I Blues hanno sconfitto il Brentford 2-0 per raggiungere la final four, mentre i loro omologhi del nord di Londra hanno vinto 2-1 sul West Ham United nei quarti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Un periodo impegnativo sia dentro che fuori dal campo per ilsembrava raggiungere il punto di ebollizione durante la visita del Liverpool, poiché Sadio Mane e Mohamed Salah hanno messo a segno ...

