Calciomercato Cagliari, ore decisiva per Calafiori: la situazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: ore decisive in casa rossoblù per l'acquisto dalla Roma del giovane terzino Calafiori Un mercato low cost ma deciso quello effettuato dal Cagliari che, vista la posizione in classifica e i numeri da incubo, vuole tentare di invertire il trend già dalla prima giornata del girone di ritorno. Dopo gli arrivi di Lovato e Goldaniga, ecco che, come rivela L'Unione Sarda, nella giornata di oggi, il club rossoblù potrebbe riuscire a definire anche l'acquisizione dell'esterno della Roma Riccardo Calafiori. Il giocatore giallorosso dovrebbe arrivare con la formula del prestito secco.

